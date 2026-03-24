Detuvieron a un hombre que fue grabado arrastrando a un perro con una moto
El acusado fue identificado por un video en el que se observa el brutal acto de maltrato animal.
Un hombre de 69 años fue detenido en la ciudad misionera de San Ignacio, acusado de maltrato animal tras ser identificado en un video que generó indignación en redes sociales.
Las imágenes mostraban al sospechoso trasladando a un perro atado a una moto, mientras el can era arrastrado por la vía pública.
El caso tomó estado público a partir de la viralización en redes sociales, lo que motivó una rápida intervención de las autoridades para dar con el responsable.
Finalmente, alrededor de las 16, el hombre fue localizado sobre la Ruta Provincial N° 210, en dirección a Colonia Pastoreo, cuando aún llevaba al can en esas condiciones, informó Primera Edición.
Durante el operativo, los efectivos lograron interceptarlo, detener la marcha y rescatar al animal.
El perro presentaba heridas visibles producto del arrastre, por lo que fue examinado por una veterinaria, quien constató lesiones en sus extremidades que requerían atención.
El acusado quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por maltrato animal. En tanto, el animal fue trasladado a una asociación protectora, donde recibirá asistencia para su recuperación y se gestionará su futura adopción.