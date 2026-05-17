Se hacía pasar por proteccionista para adoptar gatos y matarlos: "Es sádico y disfrutaba de las torturas"

Un cocinero de 27 años, Adriel Santiago Caminos Ortega, fue imputado en al menos 16 causas por maltrato animal.

Se trata de un joven que se presentaba como proteccionista ante refugios y particulares, adoptaba gatos y los mataba horas después, según informó el abogado querellante Alexis Morocco.

"Se hacía pasar por proteccionista, pedía animales a los refugios con un discurso muy persuasivo. Pocas horas después del encuentro, los animales morían en circunstancias sumamente sospechosas", afirmó Morocco.

Una psicóloga de la querella analizó las conversaciones del acusado con los refugios y lo describió como "narcisista, maquiavélico y sádico". El letrado añadió a Radio Rivadavia: "Es un psicópata y perverso. Disfrutaba de quebrar la psique de las rescatistas".



El caso del nene y el gato Charlie





Una mujer contrató al acusado como niñero para su hijo tras conocerlo en una iglesia. Al quedarse solos, el hombre torturó al gato del hogar -Charlie, de 9 meses- en presencia del menor: lo metió en bolsas, lo golpeó, lo aplastó con la puerta del balcón y lo arrojó al exterior. El animal murió por asfixia con una saturación de oxígeno del 74%.

El nene intentó defender al animal. El acusado lo pellizcó y lo amenazó: si volvía a intervenir, lo haría de nuevo.

Cuando regresó la madre, el hombre invirtió la versión: dijo que el crimen lo había cometido el niño, se victimizó y rompió en llanto. Hizo lo mismo con las rescatistas, a quienes culpó por los decesos de los animales.

La marcha y el reclamo legislativo





Este sábado, asociaciones proteccionistas convocaron a una manifestación en el Obelisco porteño para exigir el endurecimiento de las penas. "Nuestra ley tiene 72 años y es el doble de grave hurtar un sándwich en un mercado que torturar a un animal", advirtió Morocco.

El querellante impulsa el proyecto de Ley Sintientes, que busca que los animales dejen de ser considerados "cosas" en el Código Civil. Ortega permanece imputado, con domicilios múltiples, y la querella apunta a una pena de prisión efectiva.

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