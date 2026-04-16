Locura en Palermo: descargó toda su furia contra un perro, le dio brutal golpiza y quedó escrachado en video

Un hecho de extrema violencia contra un animal generó indignación entre los vecinos del barrio porteño de Palermo, luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo un hombre ataca brutalmente a su propio perro en el interior del edificio.



Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que el hombre desciende por la escalera detrás del animal hasta el palier y, cuando ambos llegan a la puerta, el sujeto toma al perro por el cuello, lo levanta en el aire y lo arroja con violencia contra el piso.

El episodio fue descubierto gracias a un vecino del edificio, quien escuchó el llanto del perro, decidió revisar las cámaras de seguridad y descubrió el horror. Luego, compartió el material con una integrante del Consejo de Administración, quien realizó la denuncia que permitió la detención del hombre.

Algunos vecinos señalaron que en el departamento del agresor viven más perros, por lo que temen por la integridad de las mascotas. Debido a la preocupación generalizada, se dispuso la presencia de un agente policial de consigna en el lugar.

" Vi el video y quedé helado "



Uno de los residentes relató a Crónica cómo descubrió lo ocurrido:

"Escucho un ruido de un llanto de un perro, atino a querer bajar, pero el ascensor se iba. Entonces subo a la portería, reviso las cámaras y me encuentro con esa imagen. La verdad, yo me quedé helado, no lo podía creer", reconoció el vecino.

El hombre contó que la actitud del hombre siempre había sido cordial, lo que hizo aún más impactante el hecho: "Él nunca tuvo una mala actitud conmigo. Siempre mostró respeto. Por eso no puedo creer cuando vi todo".

Tras el episodio, los habitantes del inmueble comenzaron a discutir posibles medidas. "Hablamos con la gente del Consejo de Administración para ver qué hacer. Yo lo voy a cruzar. El tema es qué reacción puede tener hacia mí, obviamente tengo un poco de temor. Si tuvo una reacción así con el perro, ¿qué puedo esperar yo?", expresó.

El testigo también remarcó la gravedad del ataque y el hecho de que el animal no haya muerto: "El perro está vivo de milagro, porque uno ve la imagen y se entremece. Pensé que lo había matado".

Visiblemente afectado, el vecino agregó: "Ya no puedo ver más el video, ¿viste? porque yo tengo un perro y para mí es parte de mi familia y si hace eso con un animal puede hacerlo con cualquiera, mañana hasta un vecino puede ligar una piña".

Según la legislación vigente en Argentina, para casos de maltrato animal como este, se prevé penas que van de 15 días a un año de prisión. Debido a que se trata de condenas menores a tres años, en caso de una sentencia, el acusado podría quedar en libertad ya que es excarcelable.