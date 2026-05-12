Rescataron animales antes de que fueran sacrificados en un templo umbanda de Quilmes Oeste

Más de 40 animales fueron secuestrados y rescatados de una vivienda de Quilmes Oeste en la que hay un templo umbanda y el operativo se desarrolló tras la denuncia de vecinos de la zona.

El hecho ocurrió anoche alrededor de las 22 en Bernardo de Irigoyen al 1100, y en el lugar había diversas especies cuyo estado era alarmante, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales.

Por su parte, Pamela Dreher, subsecretaria de Zoonosis del Municipio, declaró en Radio FMQ: "Recibí la denuncia de una vecina que me decía que en este templo otra vez tenían animales. Es el mismo que allanamos en 2024 y en ese entonces sacamos una oveja que estaba agonizando. Este año pudimos adelantarnos a los sacrificios y cuando llegamos pudimos ver, mediante imágenes, a los animales hacinados. Fuimos a la Comisaría 3ra. a hacer la denuncia e intervino la Fiscalía N°4 de la Doctora Gallo que nos dio las indicaciones que nos acerquemos al lugar con personal policial para verficar que estén los animales y qué se iba a hacer".



Asimismo, agregó: "La gente (del templo) colaboró, volvieron a entender que no pueden hacer eso. Ellos hablan de la religión pero les dijimos que la Ley de Protección Animal está por encima de cualquier religión, así que procedimos secuestrar a más de 40 animales".



Cabe agregar, que no hubo personas detenidas aunque la causa continúa por maltrato animal.