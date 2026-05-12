Caos con la línea 148: la empresa denunció sabotajes y apuntó contra delegados gremiales

La empresa Misión Buenos Aires responsabilizó a delegados gremiales por la paralización de la línea 148 y denunció además daños en distintas unidades tras inspecciones realizadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Desde la firma señalaron que lograron recuperar el servicio luego de varios meses marcados por conflictos internos y deudas salariales que, según indicaron, fueron heredadas de la prestataria anterior. Sin embargo, pese a los intentos por normalizar la situación, la línea continúa fuera de servicio y miles de usuarios siguen afectados.

A través de un comunicado, la empresa sostuvo que ciertos sectores gremiales obstaculizan el funcionamiento normal de la línea y advirtió sobre episodios de vandalismo y roturas en colectivos durante los controles efectuados en las últimas horas.

El conflicto mantiene en vilo a trabajadores y pasajeros que dependen diariamente del recorrido de la línea 148, una de las más utilizadas para conectar distintos puntos del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el servicio de manera definitiva.