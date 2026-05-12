Choque en Quilmes: un hombre herido tras impactar contra un árbol

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este martes por la mañana en la esquina de Beruti y Centenario, en Quilmes, y dejó como saldo a una persona herida luego de que un automóvil terminara arriba de la vereda e impactara contra un árbol.

Según relataron testigos que presenciaron la secuencia, el conductor del vehículo habría realizado un giro brusco e indebido en plena circulación. En ese momento, una camioneta lo encerró y el automovilista, en un intento por evitar la colisión, pegó un volantazo que provocó que perdiera el control.

A raíz de la maniobra, el auto se subió a la vereda y terminó chocando violentamente contra un árbol. El impacto generó momentos de tensión entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona a esa hora de la mañana.

Producto del choque, una persona sufrió heridas y debió recibir asistencia tras el siniestro. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, mientras se intentaba determinar con precisión cómo se produjo el hecho.