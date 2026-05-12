Menú
Radio en vivo
Martes, 12 de mayo de 2026

Choque en Quilmes: un hombre herido tras impactar contra un árbol

El episodio se registró este martes por la mañana en la esquina de Beruti y Centenario.

Redacción FMQ

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este martes por la mañana en la esquina de Beruti y Centenario, en Quilmes, y dejó como saldo a una persona herida luego de que un automóvil terminara arriba de la vereda e impactara contra un árbol.

Según relataron testigos que presenciaron la secuencia, el conductor del vehículo habría realizado un giro brusco e indebido en plena circulación. En ese momento, una camioneta lo encerró y el automovilista, en un intento por evitar la colisión, pegó un volantazo que provocó que perdiera el control.

A raíz de la maniobra, el auto se subió a la vereda y terminó chocando violentamente contra un árbol. El impacto generó momentos de tensión entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona a esa hora de la mañana.

Producto del choque, una persona sufrió heridas y debió recibir asistencia tras el siniestro. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, mientras se intentaba determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

Últimas noticias de Quilmes