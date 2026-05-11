La línea 148 volvió a interrumpir su servicio por una medida gremial

La línea 148 "Misión Buenos Aires" dejó de prestar servicio este lunes debido a una medida gremial, según informó la empresa a través de sus redes sociales.

La interrupción ocurre apenas 11 días después de que la línea retomara sus recorridos bajo la administración de una nueva empresa, tras varios meses de conflicto que habían dejado sin funcionamiento al servicio.

Desde la cuenta oficial de la compañía en la red X comunicaron que la línea se encuentra "fuera de servicio por medida gremial", aunque hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre los motivos del conflicto ni sobre cuándo podría normalizarse la circulación de las unidades.

La línea 148 había vuelto a funcionar el pasado 2 de mayo luego de un extenso período de paralización provocado por la crisis de la anterior prestataria, El Nuevo Halcón. El regreso del servicio había sido anunciado como una solución esperada por miles de usuarios que utilizan diariamente el recorrido que conecta distintos puntos del sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva etapa de la línea comenzó bajo la gestión de "Misión Buenos Aires", que asumió la operación con el objetivo de restablecer la frecuencia y garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, la medida gremial de este lunes volvió a generar incertidumbre entre los pasajeros habituales.

Hasta el momento, no hubo información oficial sobre la duración de la protesta ni sobre posibles servicios alternativos para los usuarios afectados.