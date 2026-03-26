Conflicto en la línea 148: trabajadores se movilizan en busca de respuestas oficiales

Choferes de la ex empresa El Nuevo Halcón, correspondiente a la línea 148, realizarán este jueves una movilización hacia el Ministerio de Transporte de la Nación en reclamo de definiciones sobre su situación laboral.

La protesta se enmarca en el conflicto que atraviesan los trabajadores luego de la disolución de la compañía por motivos económicos, lo que los dejó fuera de actividad. Según señalaron, la marcha busca visibilizar el reclamo y exigir respuestas concretas por parte de las autoridades.

Los choferes sostienen que, tras el cierre de la empresa, aún no se han presentado soluciones que garanticen la continuidad laboral o alternativas que permitan su reincorporación al sistema de transporte. En ese contexto, apuntan a obtener precisiones sobre los pasos a seguir y los plazos de resolución del conflicto.

La movilización se llevará a cabo durante la jornada del jueves y no se descarta la participación de otros sectores vinculados al transporte público. Mientras tanto, los trabajadores continúan en estado de alerta a la espera de una respuesta oficial.