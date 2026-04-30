¿Qué se sabe de la vuelta de la 148 y qué cambiaría del servicio?

La línea 148 volvería a circular desde el próximo sábado 2 de mayo, luego de cuatro meses de servicio paralizado por la caída de la empresa El Nuevo Halcón. El regreso, sin embargo, también sería parcial y con un esquema reducido que genera incertidumbre entre los usuarios.

La operación quedará a cargo de Misión Buenos Aires, nombre de fantasía de La Central de Vicente López, perteneciente al grupo Zbikoski. La firma se impuso en la licitación frente al grupo DOTA y asumirá el servicio bajo un "esquema de transición operativa".

En esta primera etapa, solo funcionarán dos de los diez ramales históricos, ambos con destino en Florencio Varela. Se trata del ramal "C" Cementerio, que une Constitución con el cementerio municipal, y el ramal "C" La Capilla, que llega hasta la zona rural del distrito.

En cambio, los recorridos hacia San Francisco Solano -ramales "E", "F" e "I"- y el "H" hacia Villa del Plata todavía no tienen fecha de reactivación. La Secretaría de Transporte analiza una posible reconfiguración del servicio, lo que podría derivar en la eliminación de algunos trayectos.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de las unidades que saldrán a la calle. Se trata, en parte, de colectivos usados de otras líneas del grupo, que ya lucen los colores verde y amarillo tradicionales de la 148, en un intento de mantener la identidad histórica del servicio.

El regreso de la línea representa un alivio para miles de pasajeros que viajan entre el sur del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Durante la suspensión, muchos usuarios dependieron exclusivamente del Tren Roca, que presenta importantes demoras y franjas horarias con escasa frecuencia.

Mientras continúan las disputas empresariales por la adjudicación, los vecinos de la región esperan que la reactivación marque el inicio de una mejora sostenida en el transporte público.