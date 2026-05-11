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Lunes, 11 de mayo de 2026

Fuerte reclamo de repartidores en Quilmes: "La estamos pasando mal"

Trabajadores de aplicaciones marcharon al centro para exigir mayor seguridad ante los reiterados robos de motos.

Redacción FMQ

Trabajadores de reparto por aplicación realizaron este lunes una movilización por el centro de Quilmes en reclamo de mayores medidas de seguridad ante el incremento de robos que sufren durante sus jornadas laborales. 

La protesta comenzó pasado el mediodía en la intersección de 12 de Octubre y Urquiza. Desde allí, decenas de motociclistas avanzaron por distintas calles céntricas haciendo sonar los escapes de las motos para visibilizar el reclamo.

Fuerte reclamo de repartidores en Quilmes: "La estamos pasando mal"

Durante la manifestación, los repartidores realizaron una parada en Hipólito Yrigoyen y Rivadavia y luego continuaron hacia la Municipalidad, en Alberdi 500, donde entregaron un petitorio a las autoridades locales. 

En Radio FMQ, uno de los trabajadores expresó la preocupación del sector por la inseguridad y aseguró: "La estamos pasando mal. Todo el tiempo estamos recuperando motos robadas. Muchas veces no tenemos patentes porque los ladrones las sacan y para que nos den una nueva tenemos que esperar un montón". 

Asimismo, los manifestantes reclamaron respuestas concretas y medidas de protección para quienes trabajan diariamente realizando entregas en distintos puntos del distrito.

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