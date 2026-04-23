Grave accidente de un delivery: terminó hospitalizado con múltiples heridas

Un repartidor de la aplicación Pedidos Ya resultó gravemente herido tras un accidente ocurrido en Marconi, entre Smith y Craviotto, y debió ser trasladado de urgencia al hospital.



Según informaron fuentes en el lugar, el siniestro se habría producido sobre la calle Smith. La víctima, un hombre que se desempeñaba como delivery, presentaba múltiples heridas de consideración al momento de la llegada de los equipos de emergencia.

Hasta el lugar acudió una unidad del SAME, que asistió al herido y posteriormente lo trasladó al Hospital de Quilmes. De acuerdo al parte preliminar, el trabajador presentaba serias dificultades para movilizar sus piernas, lo que encendió las alarmas sobre la gravedad de su estado.

En la escena también trabajaron efectivos policiales, personal de la Patrulla Urbana y Defensa Civil, quienes realizaron un vallado preventivo para facilitar las tareas de asistencia y peritaje.

Tras la finalización del operativo, las actuaciones quedaron a cargo de la Policía y la Patrulla Urbana, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.