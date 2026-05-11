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Lunes, 11 de mayo de 2026

Explosión y apagón masivo en Quilmes Oeste: miles de vecinos quedaron sin luz

El episodio ocurrió en la zona de Lamadrid y Martín Rodríguez y afectó a Quilmes Oeste y Bernal Oeste.

Redacción FMQ

Una fuerte explosión ocurrida anoche provocó un masivo corte de energía eléctrica que afectó a miles de vecinos de Quilmes Oeste y Bernal Oeste.

El episodio se registró alrededor de las 20 en la intersección de Lamadrid y Martín Rodríguez, y de acuerdo al relato de vecinos de la zona, primero se escucharon varias detonaciones consecutivas y luego se observaron intensos destellos, seguidos por una inmediata interrupción del suministro eléctrico.

La situación generó preocupación entre los habitantes de distintos barrios, ya que el apagón afectó a una amplia zona y se extendió durante varias horas en algunos sectores.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre las causas del incidente, aunque se presume que la explosión podría haberse originado en instalaciones vinculadas al tendido eléctrico.

Vecinos compartieron imágenes y comentarios en redes sociales donde describieron el fuerte estruendo y los destellos que iluminaron el cielo segundos antes del corte generalizado de luz.

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