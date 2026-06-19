Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 19 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ATENCIÓN

Viajes gratis con SUBE para personas con discapacidad: qué pasa si no realicé el trámite para vincular la tarjeta

Se puede acceder al beneficio de la gratuidad vinculando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la SUBE. Qué se pide, cómo funciona y qué sucede si aún no llevé adelante este requisito.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Desde este viernes comenzó a regir para los servicios de jurisdicción nacional los viajes gratis usando la SUBE para personas con discapacidad, al vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la mencionada tarjeta.

En las últimas horas se registraron largas filas en Constitución para llevar a cabo el trámite de gente que no pudo hacerlo de manera online, desesperados por no perder el beneficio, que hasta ahora se recibe presentando el CUD de forma física.

Qué pasa si no realicé el trámite

Frente a las largas filas y el pedido de información acerca de qué sucede si no se llega a realizar el trámite, la Secretaría de Transporte aclaró a las personas con discapacidad que "se podrá seguir viajando sin costo con el CUD físico, que sigue vigente".

Viajes gratis con SUBE para personas con discapacidad: qué pasa si no realicé el trámite para vincular la tarjeta

Y expresó que "la vinculación del beneficio a la SUBE es opcional", por lo que "las empresas y conductores deben aceptar ambas modalidades".

Cómo realizar el trámite para vincular el CUD a la tarjeta SUBE

El trámite para conseguir el beneficio se realiza registrando la SUBE y asociarla al CUD desde el sitio oficial www.argentina.gob.ar/SUBE. La posibilidad de hacerlo estará habilitada desde el martes 16 de junio y no existe una fecha límite para adherirse.

Viajes gratis con SUBE para personas con discapacidad: qué pasa si no realicé el trámite para vincular la tarjeta

Una vez registrada la tarjeta, se debe ingresar a la cuenta personal, elegir la sección "Beneficios" y cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

Luego se puede activar de tres formas:

  • Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
  • Con la aplicación SUBE, seleccionando "Acreditá o consultá saldo", luego "Ver Saldo" y apoyando la tarjeta en la parte posterior del celular (solo para Android 6 o superior con NFC).
  • En colectivos nacionales, informando al conductor que se desea activar el beneficio y apoyando la tarjeta en la validadora.

Cómo denunciar si no me dejan viajar y soy una persona con discapacidad

  • Línea gratuita: 0800-333-0300 de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
  • Online: argentina.gob.ar/transporte/cnrt
  • Atención presencial: sede central (Maipú 88, CABA), de lunes a viernes de 9 a 15 horas o en cualquiera de las delegaciones de CNRT en todo el país.
Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

3
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

Últimas noticias de Anses