Viajes gratis con SUBE para personas con discapacidad: qué pasa si no realicé el trámite para vincular la tarjeta

Desde este viernes comenzó a regir para los servicios de jurisdicción nacional los viajes gratis usando la SUBE para personas con discapacidad, al vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la mencionada tarjeta.

En las últimas horas se registraron largas filas en Constitución para llevar a cabo el trámite de gente que no pudo hacerlo de manera online, desesperados por no perder el beneficio, que hasta ahora se recibe presentando el CUD de forma física.

Qué pasa si no realicé el trámite

Frente a las largas filas y el pedido de información acerca de qué sucede si no se llega a realizar el trámite, la Secretaría de Transporte aclaró a las personas con discapacidad que "se podrá seguir viajando sin costo con el CUD físico, que sigue vigente".

Y expresó que "la vinculación del beneficio a la SUBE es opcional", por lo que "las empresas y conductores deben aceptar ambas modalidades".

Cómo realizar el trámite para vincular el CUD a la tarjeta SUBE

El trámite para conseguir el beneficio se realiza registrando la SUBE y asociarla al CUD desde el sitio oficial www.argentina.gob.ar/SUBE. La posibilidad de hacerlo estará habilitada desde el martes 16 de junio y no existe una fecha límite para adherirse.

Una vez registrada la tarjeta, se debe ingresar a la cuenta personal, elegir la sección "Beneficios" y cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

Luego se puede activar de tres formas:

Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Con la aplicación SUBE, seleccionando "Acreditá o consultá saldo", luego "Ver Saldo" y apoyando la tarjeta en la parte posterior del celular (solo para Android 6 o superior con NFC).

En colectivos nacionales, informando al conductor que se desea activar el beneficio y apoyando la tarjeta en la validadora.

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