Adelanto del calendario de pagos de julio para jubilados con DNI de 0 a 9

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puede adelantar el calendario de pagos de julio de 2026, permitiendo que los jubilados y pensionados conozcan de forma anticipada el detalle del esquema.

Tras la reciente difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC, el organismo previsional aplicará una actualización del 2,1% en los haberes, correspondiente al desfasaje de dos meses que establece la fórmula de movilidad por inflación vigente.

Este incremento modificará los montos de todos los titulares, quienes verán depositados los conceptos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Montos confirmados: ¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en julio?





El reajuste por movilidad impactará directamente sobre los valores básicos del mes anterior. Con la aplicación del aumento, las escalas del sistema previsional quedarán configuradas de la siguiente manera:

Haber mínimo : se posicionará en $411.787,67 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : equivale al 80% del haber básico ordinario, por lo que se reajustará en $329.430,13 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: se ubicarán en los $288.251,36, representando el 70% de la base del sistema.

Estos montos corresponden al haber previsional básico determinado por la fórmula de movilidad. La cifra neta definitiva en mano quedará sujeta a las disposiciones que tome el Gobierno mediante decretos presidenciales respecto a la continuidad del bono de $70.000.

Calendario de pagos de julio para jubilados.

Adelanto del cronograma: fechas de cobro estimadas para la mínima en julio





La distribución de los fondos para los beneficiarios de la escala inicial se procesará de a un dígito por jornada hábil:

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: sin actividad bancaria (feriado nacional por el Día de la Independencia).

Viernes 10 de julio: sin actividad bancaria (día no laborable con fines turísticos).

DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.

DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.

Una vez que se complete este primer bloque para los DNI del 0 al 9 de la mínima, la ANSES dará inicio al cronograma correspondiente a los haberes que superan el piso (escalas medianas y máximas), quienes cobrarán agrupados de a dos números por jornada.

El organismo recuerda que los haberes se encuentran disponibles de manera segura en las cuentas desde la fecha asignada, por lo que se pueden realizar compras con tarjeta de débito o transferencias mediante home banking sin necesidad de retirar todo el dinero en efectivo.

Para revisar el recibo digital y la liquidación detallada de conceptos de forma anticipada, los usuarios pueden ingresar al portal Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.