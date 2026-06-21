Con nuevo aumento, jubilados que superan la mínima cobran esta cifra total en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en las jubilaciones y pensiones durante julio 2026. La actualización será del 2,1%, porcentaje que surge de la inflación de mayo difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Tras este ajuste, el haber máximo del sistema previsional pasará a ser de $2.770.941,08. Se trata del monto que perciben los adultos mayores con los ingresos más altos dentro del régimen general.

El incremento responde al esquema de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales de los haberes según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En este caso, quienes cobran jubilaciones máximas no accederán al bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno mantiene para determinados beneficiarios. Por lo tanto, la suba por movilidad será el único refuerzo que se verá reflejado en sus ingresos de julio.

La próxima suba para jubilados y pensionados se definirá en función de la inflación de junio, cuyo dato oficial será publicado por el INDEC durante la segunda quincena de julio.

Jubilados de la ANSES con haberes superiores a la mínima recibirán un aumento del 2,1% en julio.

Con la difusión de ese índice, quedará determinado el porcentaje de aumento que ANSES aplicará en agosto a las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en julio

Los montos que abonará la ANSES durante el séptimo mes del año quedan conformados por el haber actualizado (2,1% de aumento) y, en los casos que corresponda, el refuerzo adicional.

Jubilación mínima : haber de $411.989,32 más un bono de $70.000. Total a cobrar: $481.989,32.

: haber de $411.989,32 más un bono de $70.000. Total a cobrar: $481.989,32. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : haber de $329.591,45 más un bono de $70.000. Total a cobrar: $399.591,45.

: haber de $329.591,45 más un bono de $70.000. Total a cobrar: $399.591,45. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez : haber de $288.394,05 más un bono de $70.000. Total a cobrar: $358.394,05.

: haber de $288.394,05 más un bono de $70.000. Total a cobrar: $358.394,05. PNC para madres de siete hijos: haber de $411.989,32 más un bono de $70.000. Total a cobrar: $481.989,32.

Qué hay que tener en cuenta sobre el bono de ANSES

El refuerzo de $70.000 se paga de manera completa a quienes perciben la jubilación mínima. En tanto, los beneficiarios cuyos haberes superan ese monto reciben un bono variable, calculado para que sus ingresos totales alcancen el límite establecido por el Gobierno.

Por otra parte, quedan excluidos del beneficio quienes cobran por encima del tope fijado para acceder al complemento y también aquellas personas que perciben más de una prestación previsional.

Otro aspecto a considerar es que los pagos de julio no incluyen el medio aguinaldo. Ese ingreso extra se abona junto con las liquidaciones correspondientes a junio.