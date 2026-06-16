Aumento de julio confirmado para AUH con DNI entre 0 y 9.

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo por parte del INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los importes de sus prestaciones para julio de 2026, impactando de forma directa en el universo de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documentos finalizados del 0 al 9.

El régimen de movilidad vigente establece que las asignaciones, jubilaciones y pensiones se ajustan mensualmente de manera lineal con la inflación de dos meses atrás.

Nueva escala proyectada: ¿Cuánto se cobra por la AUH en julio?









Con la inflación oficial de mayo establecida en 2,1%, las asignaciones familiares y universales recibirán ese mismo porcentaje de actualización.

Los valores brutos calculados por ley se ubicarán en los siguientes rangos:

Asignación Universal por Hijo (AUH): rondará los $147.976 por cada menor de edad.

AUH por Hijo con Discapacidad: se elevará a cerca de $481.825 mensuales.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): alcanzará aproximadamente los $73.996 para los hogares ubicados en el primer escalafón de ingresos.

Bajo la normativa técnica de la ANSES, las beneficiarias de la AUH no retiran el total de la asignación mes a mes. El organismo transfiere de forma directa el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la posterior entrega de la Libreta AUH, documento que certifica los controles de vacunación, salud y asistencia escolar.

Así quedan las jubilaciones y pensiones de la ANSES





El ajuste del 2,1% también modificará los ingresos de los jubilados y pensionados en julio:

Jubilación mínima: el haber básico pasará a $411.787,67 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se establecerá en $329.430,13 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: el piso se reajustará en $288.251,36.

El cobro final se definirá según si el Gobierno decide sostener, actualizar o discontinuar el esquema de bonos extraordinarios de hasta $70.000 que viene recibiendo el sector.

Aumento de julio confirmado para AUH con DNI entre 0 y 9.

Programas complementarios: los extras que aumentan el ingreso familiar





Más allá del incremento en el haber base de la AUH, el Ministerio de Capital Humano mantendrá otras herramientas de asistencia económica.

Dependiendo de las edades de los menores y de la situación socioeconómica de cada hogar, el dinero total depositado en las cuentas puede ser considerablemente mayor gracias a:

Tarjeta Alimentar: la prestación económica automatizada destinada exclusivamente a la compra de alimentos esenciales. Complemento Leche: el subsidio integrado en el Plan 1000 Días, diseñado para asegurar soporte nutricional a niños de hasta 3 años. Ayuda Escolar Anual: el pago de contingencia destinado a mitigar los costos del ciclo lectivo.

El calendario definitivo de pagos para julio, ordenado de forma progresiva según la terminación del DNI entre el 0 y el 9, será oficializado por la ANSES en las próximas semanas.

Los usuarios podrán auditar la carga de sus conceptos de forma remota ingresando a la aplicación móvil o al portal web de Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.