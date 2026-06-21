La noticia que esperaban los jubilados: aumentan los haberes y se suma el bono, ¿cómo quedan los montos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir de julio los haberes de los jubilados y pensionados volverán según la fórmula de movilidad vigente, a lo que se sumará, en determinados casos, el pago de un bono de refuerzo.

Si bien el incremento aún no fue oficializado, se estima que rondará el 2,1%, en línea con el esquema actual que aplica los ajustes con un desfasaje de dos meses respecto de la evolución de los indicadores económicos.

Este nuevo aumento impactará directamente sobre los ingresos del sistema previsional y se complementará con un bono adicional destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

¿Cuánto percibirán los jubilados de ANSES en julio?

El ajuste estimado del 2,1% se aplicará sobre los haberes vigentes del mes anterior, lo que actualizaría las distintas escalas del sistema previsional.

De concretarse este porcentaje, el haber mínimo pasaría de $403.317,99 a $411.787,67, mientras que el haber máximo se elevaría de $2.713.948,17 a $2.770.940.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, alcanzaría los $329.430,13.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, que representan el 70% del haber básico, se ubicarían en torno a los $288.251,36.

A estos valores se sumará el bono de refuerzo para los jubilados que perciben la mínima, aunque aún resta que el Gobierno confirme la continuación de este adicional.

ANSES debe confirmar el aumento real que definirá los montos de las jubilaciones y pensiones, pero en el mientras tanto se pueden calcular en base al último Índice de Precios al Consumidor.

Calendario de pagos provisorio: ¿cuándo cobrarían en julio?

Al igual que ocurre con los montos, ANSES todavía no oficializó el cronograma de pagos correspondiente a julio. Sin embargo, ya se difundió un esquema tentativo que podría sufrir modificaciones debido a los feriados y días no laborables previstos para ese mes.

Jubilados que cobran la mínima:

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: feriado nacional por el Día de la Independencia, por lo que ese día no habrá actividad bancaria.

Viernes 10 de julio:día no laborable con fines turísticos, tampoco habrá atención al público.

DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.

DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio



