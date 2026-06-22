Finalizan los pagos para jubilados de la mínima: los que cobran este lunes 22 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026. Este lunes 22, corresponde que perciba el haber el último grupo de jubilados de la mínima.

Los titulares ven reflejado en una sola transacción automática el total de sus conceptos mensuales: el salario con el incremento del 2,58% por movilidad, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000.

A continuación, se detalla qué sector tiene asignada su fecha de cobro y el desglose del dinero que se acreditará en las cuentas de la seguridad social.

Calendario de pagos: ¿A quiénes les corresponde cobrar el lunes 22 de junio?





El esquema operativo diseñado por el organismo previsional distribuye la prioridad de atención presencial y electrónica de hoy según la siguiente terminación de documento:

Jubilados y pensionados de la mínima: DNI finalizados en 9.

Con este grupo, la ANSES da por cerrado de manera definitiva el esquema de pagos para las jubilaciones mínimas de este mes.

El desglose del dinero: ¿Cuál es el monto total que se deposita?





Para los beneficiarios de la mínima que tengan habilitados sus fondos hoy, el conjunto de los conceptos resulta en una cifra final de $674.976,99. El detalle se compone de la siguiente manera:

Haber mensual (con aumento del 2,58%): $403.317,99.

Medio aguinaldo (50% del básico de junio): $201.658,99.

Bono extraordinario: $70.000.

Jubilados: ¿Quiénes cobran este lunes 22 de junio?

El refuerzo de $70.000 funciona como una suma no remunerativa. Por este motivo, queda excluido del cálculo del aguinaldo y tampoco sufre ningún tipo de descuento destinado a la obra social previsional (PAMI).

Cambio de esquema: cómo sigue el cronograma de la ANSES esta semana





Tras completarse el cupo de las jubilaciones mínimas en la jornada de hoy, la dinámica cambiará por completo a partir de mañana. Desde el martes 23 de junio, los bancos habilitarán los fondos para los jubilados y pensionados que superan el haber básico.

Este segundo sector (escalas medianas y máximas) cobrará de a dos dígitos por día y recibirá sumas más altas, quedando exceptuados del cobro del bono.

Los fondos depositados permanecen seguros en las cuentas bancarias de los titulares y no es obligatorio retirarlos en su totalidad en efectivo, ya que pueden utilizarse mediante compras directas con tarjeta de débito o transferencias electrónicas.

Para verificar el detalle de la liquidación de forma anticipada, los usuarios pueden ingresar al portal Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.