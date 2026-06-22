Confirmado: cambian los haberes para jubilados en julio

El esquema de ingresos destinados a los jubilados y pensionados se prepara para una nueva reconfiguración obligatoria. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en el diseño del esquema de liquidaciones de julio 2026 tras confirmarse que cambian los haberes.

Esta modificación responde a la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la cual establece actualizaciones mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de hace dos meses.

Así, el organismo previsional estableció un aumento del 2,1% que impactará en los ingresos de todos los titulares, modificando los montos mínimos y máximos de las prestaciones estatales.

A continuación, se detalla el mapa definitivo de los montos que pasarán a regir por ley a partir de la segunda semana de julio.

Atención a los montos: ¿Cuánto cobran los jubilados en julio?





El reajuste por movilidad del 2,1% se calculará sobre los valores básicos de junio, elevando los números significativamente. Las referencias para las principales prestaciones quedarán configuradas de la siguiente manera:

Haber mínimo : experimentará una suba que lo posicionará en $411.787,67 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : esta asignación, destinada a personas mayores de 65 años sin aportes y equivalente al 80% de la mínima, se reajustará para alcanzar los $329.430,13 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: quienes perciben esta prestación (que representa el 70% del haber básico ordinario) verán reflejado en sus cuentas un monto de $288.251,36.

En julio, cambian los haberes para jubilados.

Adelanto del calendario de pagos para los jubilados





La ANSES ya adelantó el cronograma de pagos para las jubilaciones mínimas. El esquema se procesará a razón de una terminación de documento por jornada hábil, viéndose interrumpido a mediados de la primera semana por un bloque de jornadas no laborales debido a las festividades patrias:

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: sin actividad bancaria (feriado por el Día de la Independencia).

Viernes 10 de julio: sin actividad bancaria (día no laborable con fines turísticos).

DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.

DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.

Una vez que se complete este primer grupo, la ANSES activará los pagos para las escalas medianas y máximas que superan el haber mínimo, quienes cobrarán agrupados de a dos números por jornada.

Se recuerda que los fondos quedan resguardados en las cuentas y se pueden utilizar mediante transacciones electrónicas, home banking o compras directas con tarjeta de débito.

Para corroborar la liquidación detallada, los beneficiarios pueden ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social al portal Mi ANSES.