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Miércoles, 24 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
NO HAY PLATA

Volvió a caer el consumo y acumula un retroceso del 3% en lo que va del 2026

Los establecimientos definidos como "Supermercados de cadena" sufrieron la mayor contracción interanual con una baja del 4,2%, mientras que los "Autoservicios independientes" retrocedieron un 1,3%.

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El consumo masivo tuvo una baja del 3% en la comparación con el mismo periodo de 2025 en los primeros cinco meses del año, mientras que en mayo registró una caída del 1,6% interanual en mayo.

A su vez, el volumen total de ventas minoristas acumula una depresión de 16 puntos desde enero de 2023, de acuerdo con la consultora Scentia. Por su parte, las cifras oficiales del INDEC y los sondeos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advierten sobre una caída persistente en rubros esenciales

&nbsp;Las categorías de alimentos, artículos de limpieza y productos de primera necesidad todavía registran fuertes mermas interanuales.
 Las categorías de alimentos, artículos de limpieza y productos de primera necesidad todavía registran fuertes mermas interanuales.

Las categorías de alimentos, artículos de limpieza y productos de primera necesidad todavía registran fuertes mermas interanuales, ya que el presupuesto de los hogares continúa restringido por el aumento en las tarifas de servicios básicos y alquileres.

Frente a este escenario, la estrategia de los consumidores se volvió mucho más cautelosa y selectiva. Los consumidores compra en menor cantidad, limita sus visitas a los supermercados tradicionales y se vuelca masivamente hacia los mayoristas o busca aprovechar promociones puntuales y canales de comercio electrónico, los cuales son los únicos segmentos que mantienen cifras positivas en el año.

El desafío para el sector comercial sigue siendo complejo, ya que las constantes caídas interanuales en las ventas minan la rentabilidad de los locales de barrio y shoppings. 

La demanda interna sigue deprimida

Mientras el Gobierno intenta consolidar el rumbo macroeconómico, los comerciantes advierten que la demanda interna sigue deprimida y la recuperación real del consumo en las góndolas todavía se hace esperar. 

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