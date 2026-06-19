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Viernes, 19 de junio de 2026

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Volvieron a caer las ventas en supermercados y shoppings en abril 2026

Además, las ventas en los mayoritas descendió un 5% en el mismo período.

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Los consumos en shoppings y supermercados cayeron nuevamente en el mes de abril 2026.

Los datos se desprenden de los informes relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre las ventas de los distintos comercios.

Por un lado, las operaciones en shoppings y centros de compra cayeron un 3,7% y un 5,9% respectivamente.

A su vez, los autoservicios mayoristas no solo tuvieron una caída internaual, sino también una baja de 1,1% en abril con respecto al mes anterior, mientras que el primer cuatrimestre de 2026 registró una disminución de 3,2% respecto a igual período del año anterior.

De esta manera, la caída en supermercados y autoservicios acumula tres meses consecutivos de baja interanual. Y en el caso de los shoppings la baja es de doce meses. 

La tarjeta de crédito volvió a abarcar el mayor porcentaje de las ventas totales en los supermercados, con el 42,5%.

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