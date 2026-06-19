Alentar a la Scaloneta cuesta cada vez más: cuánto sale armar una picada para ver a la Selección

Por Francisco Nutti

@franNutti

El último Mundial de Lionel Messi se convirtió en el gran motivo de reunión en salones o livings para alentar a la Selección Argentina. Sin embargo, la organización de estos encuentros requiere de un análisis previo del presupuesto, ya que los productos clásicos de copetín registran variaciones notables que impactan de lleno en el bolsillo.

De acuerdo con un relevamiento realizado por Crónica en almacenes de la Ciudad de Buenos Aires, se necesita un aproximado de $50.000 para armar una picada común con bebida y donde puedan comer cuatro personas. Para ello se debe calcular entre 200 y 250 gramos de alimento per cápita si se cuentan los fiambres, los quesos y los panificados, más el acompañamiento de snacks y las gaseosas o cervezas.

Miles de argentinos se juntan a comer una picada cada vez que juega la Selección.

"Cuando juega la Scaloneta o hay algún partido de Copa Libertadores siempre se vende más, porque mucha gente se junta a comer una picada, aunque es cierto que cada vez se consume menos. Antes llevaban tres bolsas de snacks y ahora solo una", sostuvo Juan Carlos, dueño de una fiambrería en el barrio porteño de Almagro.

En ese marco, reconoció que la fiebre mundialista le trajo buenas ventas. "Para el primer partido contra Argelia vendimos bien y después goleamos. Por eso esperamos que continúen esas cábalas", señaló.

Para averiguar el precio final, este medio armó una propuesta que incluye una base de queso barra Tybo de 250 gramos ($4.400), jamón cocido de 200 gramos ($4.060), salame tipo Milán de 200 gramos ($4.100) y mortadela tradicional de 200 gramos ($1.900), una bolsa grande de papas fritas de 122 gramos ($5.400), un paquete de palitos salados de 200 gramos ($1.800), un frasco de aceitunas verdes de 150 gramos ($1.600) y pan tipo francés de 500 gramos ($1.900).

Además de una gaseosa cola de 2,25 litros ($5.650) y un pack de seis latas de cerveza nacional de 473 mililitros cada una ($19.190), lo que determinó un total de $50.000 para cuatro comensales.

Dependencia pura del Mundial

Ignacio, encargado de un comercio de sánguches de miga y fiambres en Caballito, destacó que "hoy el rubro depende pura y exclusivamente de los cumpleaños o de eventos como el Mundial, porque el resto del año la venta de fiambres cayó muchísimo. Sobre todo por las remarcaciones que nos vemos obligados a hacer. Antes venía la señora que compraba para sus nietos, en la actualidad eso casi ni se ve".

Por su parte, un relevamiento de precios de la consultora Focus Market, precisó que una alternativa económica armada en casa para tres comensales ronda los $38.000. El valor escala a los $55.000 si se calcula para cuatro integrantes y puede alcanzar los $75.000 para un grupo de seis personas, incluyendo variedades básicas de embutidos, quesos, panificados, aderezos y algunas bebidas gaseosas.

Las picadas ya armadas, una opción de lujo

Para quienes buscan delegar la cocina y prefieren ordenar tablas listas para consumir, comercios gourmet de la Ciudad de Buenos Aires indican una brecha más elevada. Los servicios de delivery de fiambrerías especializadas cotizan sus propuestas ya elaboradas para cuatro personas en un rango que oscila entre los $35.000 y los $60.000, según la calidad y exclusividad de la charcutería integrada.

Por otro lado, al revisar firmas premium del sector, los combos de categoría superior presentan costos más altos. La opción de "Picada Tradicional" para dos o tres personas se comercializa en la actualidad a $89.000, mientras que la presentación diseñada para cinco o seis invitados, que incorpora jamón crudo tipo italiano, parmesano grana y almendras tostadas, alcanza los $160.000, una cifra muy elevada si se la compara con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de junio, que es de apenas $367.800 mensuales.