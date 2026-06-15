Otra vez aumentó el boleto del transporte público: cuánto cuesta viajar en colectivo y tren, y qué pasa con el subte

Desde este lunes entró en vigencia una nueva suba en las tarifas del transporte público, como parte del esquema de actualización dispuesto por el Gobierno semanas atrás. La medida impacta en los servicios de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y representa un nuevo golpe al presupuesto de millones de usuarios.

La modificación corresponde al segundo tramo del ajuste anunciado por la Secretaría de Transporte a comienzos de mayo. El cronograma había sido dividido en dos etapas: una primera actualización aplicada el 18 de mayo y una segunda que comenzó a regir ahora. En esta instancia, las líneas de colectivos de jurisdicción nacional registran una suba del 2%, mientras que los trenes metropolitanos aumentan un 12,9%.

Con las nuevas tarifas, quienes tengan la tarjeta SUBE registrada deberán pagar desde este lunes un boleto mínimo de colectivo de $728,28, mientras que el pasaje más económico de tren pasó a costar $350.

Nuevos valores de los colectivos en el AMBA

Las tarifas para los servicios de colectivos quedaron establecidas de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $871,30.

Entre 3 y 6 kilómetros: $835,32.

Entre 6 y 12 kilómetros: $952.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.075,37.

Más de 27 kilómetros: $1.227,76.

Cuánto cuesta viajar en tren

Los servicios ferroviarios del AMBA también actualizaron sus cuadros tarifarios:

Primera sección (boleto mínimo): $350.

Segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470.

Tercera sección (más de 24 kilómetros): $590.

La primera etapa de este esquema de incrementos había comenzado a mediados de mayo, cuando las tarifas ferroviarias se ajustaron un 10% y los colectivos nacionales un 2%.

Transporte: los aumentos que se vienen en julio

El panorama no termina aquí. Las autoridades ya establecieron otra ronda de incrementos para julio, tomando como referencia los últimos índices inflacionarios difundidos por el INDEC.

La fórmula utilizada contempla la inflación nacional de mayo, que fue del 2,1%, junto con la variación registrada en el Gran Buenos Aires, del 2,3%, a la que se agregan dos puntos porcentuales adicionales.

Aumentan los colectivos.

Como consecuencia, el boleto mínimo de colectivo superará los $820 en la Ciudad de Buenos Aires y quedará por encima de los $1.059 en territorio bonaerense.

Las tarifas previstas para colectivos en la Provincia de Buenos Aires son:

Hasta 3 kilómetros: $1.059,28.

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.191,68.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.324,09.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.588,91.

Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

La tarifas previstas para colectivos en la Ciudad de Buenos Aires:

Hasta 3 kilómetros: $820,60.

Entre 3 y 6 kilómetros: $911,81.

Entre 6 y 12 kilómetros: $982,05.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.052,35.

Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

También suben el subte y los peajes

A partir de julio, el servicio de subterráneos porteño también sufrirá una actualización tarifaria del 4,1%. Con ese ajuste, el valor del viaje mínimo alcanzará los $1.622.

Los peajes administrados por la Ciudad de Buenos Aires tendrán el mismo porcentaje de incremento. Los nuevos valores serán los siguientes:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1.922,14.

Vehículos de hasta dos ejes y 2,1 metros de altura: $4.613,65.

Vehículos pesados de hasta dos ejes: $7.304,71.

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1.153,49.

Vehículos de hasta dos ejes y 2,1 metros de altura: $1.922,14.

Vehículos pesados de hasta dos ejes: $3.469,02.

Peaje Alberti