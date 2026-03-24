¡VIDEO! Corría una picada prohibida con su auto de lujo, derrapó y atropelló a un joven

Un joven de 25 años, que participaba de una picada ilegal a bordo de un auto de alta gama, perdió el control de su vehículo deportivo, derrapó y terminó atropellando a un espectador de 22 años que se encontraba parado en la vereda este fin de semana en el playón de estacionamiento de Tecnópolis, en Villa Martelli.

El escenario del siniestro es un punto crítico denunciado por los vecinos. Allí, los fines de semana suelen reunirse grupos de jóvenes para organizar picadas.

En esta oportunidad, mientras los autos estaban estacionados esperando el inicio de las pruebas, el conductor de un potente vehículo alemán realizó una maniobra brusca que desató el caos entre los presentes.

Fuentes policiales confirmaron que el automovilista perdió el rastro de la calzada, hizo un trompo e impactó de lleno contra el joven, oriundo de Villa Bosch, para terminar luego chocando contra un poste de luz. La violencia del golpe quedó marcada en el asfalto por las huellas de los neumáticos del coche, una unidad valuada en más de 75 mil dólares que sufrió daños materiales de consideración en su estructura.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Houssay, donde los médicos que lo asistieron constataron que, a pesar de la espectacularidad del choque, solo presentaba lesiones leves. Por su parte, el conductor del auto de alta gama resultó ileso tras la colisión.

En el lugar de los hechos, los efectivos policiales detuvieron al conductor y le realizaron el test de alcoholemia. Aunque el resultado del control fue negativo, la situación judicial del joven se complicó debido a la naturaleza del incidente y al riesgo generado para terceros en la vía pública. El vehículo quedó secuestrado como parte de las pericias ordenadas por la Justicia.

Investigación

La causa quedó a cargo del fiscal Gastón Larramendi. El responsable del volante fue imputado por el delito de "lesiones", además deberá enfrentar cargos por violar el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la creación de un peligro para la seguridad del tránsito mediante la participación en pruebas de velocidad no autorizadas.

El joven de 25 años recuperó la libertad pocas horas después de su detención. El proceso judicial seguirá su curso y se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de quienes presenciaron la picada aporten pruebas clave para la investigación.