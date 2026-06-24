Cuáles son las ciudades argentinas con mayor y menor desempleo

El desempleo en la Argentina alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026, lo que equivale a aproximadamente 1,1 millones de personas sin trabajo, según datos del INDEC. El informe analiza la situación en 31 aglomerados urbanos del país.

El relevamiento se basa en la población económicamente activa (PEA) y permite observar fuertes diferencias entre regiones y ciudades, con zonas que duplican el promedio nacional y otras que se mantienen significativamente por debajo.

Las regiones con más y menos desempleo





El Gran Buenos Aires encabeza el ranking con una tasa de 8,7%, seguido por la región Pampeana con 8,2% y el Noroeste con 7,2%. En el otro extremo, la Patagonia y el Noreste registran los niveles más bajos, con 4,9%, mientras que Cuyo se ubica en 5,5%.

Además, el informe marca una diferencia según el tamaño de los aglomerados: en ciudades de más de 500.000 habitantes, el desempleo es de 8,3%, mientras que en las de menor tamaño baja al 5,7%.

El mapa del desempleo en las principales ciudades





En el detalle por ciudades, el INDEC mostró fuertes contrastes dentro de cada región: