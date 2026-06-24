Cuáles son las ciudades argentinas con mayor y menor desempleo
El desempleo llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026 a nivel nacional, según el INDEC. Algunas ciudades superan el 10% de desocupación, mientras que otras se mantienen muy por debajo del promedio.
El desempleo en la Argentina alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026, lo que equivale a aproximadamente 1,1 millones de personas sin trabajo, según datos del INDEC. El informe analiza la situación en 31 aglomerados urbanos del país.
El relevamiento se basa en la población económicamente activa (PEA) y permite observar fuertes diferencias entre regiones y ciudades, con zonas que duplican el promedio nacional y otras que se mantienen significativamente por debajo.
Las regiones con más y menos desempleo
El Gran Buenos Aires encabeza el ranking con una tasa de 8,7%, seguido por la región Pampeana con 8,2% y el Noroeste con 7,2%. En el otro extremo, la Patagonia y el Noreste registran los niveles más bajos, con 4,9%, mientras que Cuyo se ubica en 5,5%.
Además, el informe marca una diferencia según el tamaño de los aglomerados: en ciudades de más de 500.000 habitantes, el desempleo es de 8,3%, mientras que en las de menor tamaño baja al 5,7%.
El mapa del desempleo en las principales ciudades
En el detalle por ciudades, el INDEC mostró fuertes contrastes dentro de cada región:
- En el Gran Buenos Aires, el conurbano registra 9,7%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires se ubica en 4,9%.
- En la Región Pampeana, San Nicolás-Villa Constitución lidera con 10,4%, seguido por Bahía Blanca-Cerri con 10,1% y Mar del Plata con 9,3%. Santa Rosa-Toay muestra el menor nivel con 5%.
- En el NEA, Gran Resistencia llega al 9,7%, mientras Posadas registra 4,7%.
- En Cuyo, Gran Mendoza marca 7,3% y Gran San Luis se posiciona como el más bajo con 2,7%.
- En el NOA, Gran Tucumán-Tafí Viejo tiene 7,1%, mientras Santiago del Estero-La Banda muestra apenas 0,7%.
- En la Patagonia, Río Gallegos lidera con 8,5%, Neuquén registra 3,7% y Viedma-Carmen de Patagones apenas 2,1%.