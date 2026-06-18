La CGT analiza implementar un "plan de acción sostenido" y renovó críticas por la economía

La Confederación General del Trabajo (CGT) inició una serie de encuentros sectoriales con sus sindicatos ante "la pérdida de empleo" y el deterioro general de la economía, con el fin de avanzar en una agenda de acción colectiva, que podría incluir un "plan de acción sostenido", consistente en medidas de fuerza escalonadas, por actividad.

La cúpula de central obrera, después de los reveses que tuvo en la Justicia para intentar frenar la reforma laboral y de ratificar sus cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei en la reciente conferencia de la OIT en Suiza, se reunió este miércoles con secretarios generales de distintos gremios para iniciar la nueva etapa, que se terminará de definir en un encuentro del Consejo Directivo pautado para la semana próxima.

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Con la presencia Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, sus tres secretarios generales, la central comenzó a discutir alternativas al clásico paro nacional.

La fuerte advertencia de la CGT

Tras el encuentro, la CGT emitió un posteo en la red social X titulado "Unidad, organización y acción para defender el trabajo".

%u26AA%uD83D%uDD35 UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN PARA DEFENDER EL TRABAJO



Recibimos a las confederaciones de la CGT para compartir un diagnóstico común sobre la situación social, laboral y productiva que atraviesa nuestro país y avanzar en una agenda de acción colectiva.



Frente al... pic.twitter.com/msOkdbJcLW — CGT (@cgtoficialra) June 17, 2026

"Frente al deterioro de las condiciones de trabajo, la pérdida de empleo, el retroceso de la actividad económica y el avance sobre derechos conquistados, reafirmamos la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero organizado", recalcó la confederación.

En este marco, advirtió que trabajará para "construir respuestas colectivas que estén a la altura del momento histórico".

Alertó, asimismo, que "el desafío es transformar el diagnóstico compartido en organización, coordinación y un plan de acción sostenido que permita defender el trabajo, la producción nacional y los derechos de nuestro pueblo".

La opción que se baraja como estrategia para los próximos meses son medidas de fuerza escalonadas, donde irían rotando los sectores del transporte, industria, puertos, alimentación y medios, para sostener el conflicto, consignó la agencia Noticias Argentinas.