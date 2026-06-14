La CGT evalúa una "huelga por escalada": de qué se trata esta forma de realizar paro

En la semana habrá una reunión de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la que se buscará determinar las características que tendrán las próximas medidas de fuerza contra el Gobierno y no se descarta una "huelga por escalada".

Los principales líderes cegetistas recibirán este miércoles 17 a los líderes de las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte, la alimentación y la energía para analizar cómo seguir el plan de lucha.

Ese día comenzará a debatirse qué hacer para frenar a una administración libertaria que, a juicio de la central obrera, redobla sus gestos de hostilidad contra el poder sindical y los trabajadores.

Todavía no está en claro de qué manera retomar la protesta sin llamar a un paro general de actividades. En este sentido avanza la idea de organizar un plan de lucha similar al que se instrumentó en Francia para protestar contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023.

La mesa chica de la CGT.

Consiste en un plan que, en lugar de detener todo el país durante una jornada, coordina paros por sectores y en forma secuenciada. Es decir, como en Francia, una semana paralizar los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así alternar cada 7 días otras actividades en el cese de tareas, complementadas con movilizaciones callejeras diarias hasta llegar a una medida nacional que abarque a todos los gremios.

Así, el impacto real en Francia fue mucho más fuerte porque la protesta seguía a lo largo de semanas y, además, ese esquema permitía mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera gran parte de su salario.

Es lo que los franceses llamaron "huelga por escalada": sus promotores aseguran que mantuvieron una presión política y económica constante, distribuyeron el esfuerzo entre varios gremios y pudieron sostener las acciones en un plazo prolongado.