La CGT define los detalles de una movilización para el Día del Trabajador

El Consejo Directivo de la CGT se reunirá el próximo jueves en su histórica sede de la calle Azopardo para debatir el plan de acción frente a la reforma laboral y organizar los actos conmemorativos por el Día del Trabajador.

El encuentro, que comenzará a las 14:30 con la presencia de más de 50 sindicalistas, será encabezado por referentes como Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello, según confirmaron fuentes de la organización a Crónica.

Estrategia judicial y reforma laboral

Uno de los puntos centrales del temario será el análisis de la situación legal de la Ley de Modernización Laboral.

La central obrera viene de obtener un fallo favorable por parte del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, el cual suspendió provisionalmente cerca de 80 artículos de la mencionada iniciativa legislativa.

Al respecto, el secretario de prensa Jorge Sola señaló que "hoy 83 artículos de derechos colectivos e individuales están frenados por decisión del juez hasta que se decida si pasan el filtro de la constitucionalidad o no".

Además, el dirigente destacó que, bajo este escenario judicial, los empleadores deben continuar calculando las indemnizaciones basándose en la legislación anterior.

Movilización y gestión de obras sociales

En lo que respecta a la agenda gremial, la conducción cegetista evalúa realizar una movilización masiva a Plaza de Mayo el martes 30 de abril, funcionando como antesala a la jornada del 1° de Mayo.

Esta medida busca visibilizar el rechazo a los cambios normativos que el Gobierno nacional intenta ratificar mediante apelaciones judiciales.

Finalmente, el plenario abordará la compleja situación financiera de las obras sociales sindicales y diversas cuestiones administrativas internas.

Los asesores legales de la central también brindarán un informe técnico sobre los pasos a seguir una vez que el Ejecutivo presente sus argumentos ante la Justicia para intentar reactivar los artículos suspendidos de la reforma.