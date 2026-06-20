La CGT y las dos CTA coordinan nuevas protestas contra Milei

En una reunión de fuerte impacto para el movimiento obrero, la conducción de la CGT recibió en su histórica sede de la calle Azopardo al 800 a los referentes de las dos vertientes de la CTA.

El encuentro tuvo como eje central unificar criterios para activar un nuevo plan de lucha frente a las medidas económicas y reformas de la gestión del presidente Javier Milei.

El triunvirato de mando cegetista, integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, analizó el escenario junto a los líderes ceteístas Hugo Yasky y Hugo Godoy.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad de acción ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la ola de despidos y la reforma de los convenios colectivos.

Pese a la foto de unidad, desde la central peronista buscaron moderar las expectativas sobre una huelga total a corto plazo. Las autoridades gremiales apuntan a construir una protesta nacional de forma progresiva, acompañando reclamos sectoriales.

El descontento gremial por la reforma laboral y los aportes

El malestar en los pasillos de Azopardo se profundizó durante las últimas semanas debido a los intentos del oficialismo por actualizar los convenios colectivos a la luz de la nueva legislación laboral.

A esto se le suma la puesta en vigencia del límite del 2% para las contribuciones solidarias, una medida que afecta de forma directa las cajas de recaudación de los sindicatos.

Tanto Yasky como Godoy, acompañados por dirigentes como Roberto Baradel y Daniel Catalano, insistieron en acelerar las protestas en las calles.

Sin embargo, la estrategia de la CGT contempla por el momento un esquema escalonado, que comenzará a delinearse formalmente en la reunión de su consejo directivo pautada para la próxima semana.

La proyección internacional de la alianza sindical

Esta confluencia de las centrales obreras tuvo su primer ensayo en el plano internacional pocos días atrás, durante la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada en Suiza.

Allí, las delegaciones argentinas denunciaron en conjunto que el Gobierno busca destruir el sistema de relaciones laborales del país.

Aunque persisten recelos históricos de ciertos sectores cegetistas frente al perfil combativo de las dos vertientes de la CTA -cuya mayor representación se concentra en el sector docente y de la administración pública-, la gravedad de la crisis socioeconómica aceleró la coordinación de una resistencia sindical unificada.