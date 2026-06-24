Roces en la CGT: gremios más duros rechazan los paros escalonados y exigen una huelga general de 36 horas

Un grupo de gremios disconformes con la conducción de la CGT se reunirán para unificar las posturas que llevarán a la reunión del jueves del consejo directivo, en la cual propondrían un paro nacional de 36 horas contra el gobierno de Javier Milei.

La decisión de Milei de avanzar en la revisión de los convenios colectivos de trabajo originó nuevas divisiones en la CGT, debido a la iniciativa del consejo directivo de impulsar protestas escalonadas, enfrentada a la postura un grupo de gremios que proponen un paro general de 36 horas.

El triunvirato que conduce la central sindical se inclinaría por un plan de lucha contra el gobierno con huelgas sectoriales y escalonadas, mientras prepara con las dos CTA una marcha federal y paro general para después del Mundial de Fútbol.

Por contrapartida, un grupo de sindicatos que lideran los gastronómicos (Uthgra), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los conductores de locomotoras de La Fraternidad consideran "blandas" las protestas escalonadas.

Los gremios de la CGT se reunirán en la sede de Azopardo para evaluar las próximas medidas de fuerza.

Para estos gremios de posición más dura, la CGT está siendo muy "tolerante" con el gobierno, ante lo cual piden medidas "drásticas" y citan como ejemplo "lo que lograron las universidades" que consiguieron un reciente aumento por encima de lo que quería otorgar el Poder Ejecutivo.

En respuesta a eso, uno de los triunviros que conducen la CGT, Jorge Sola (Seguros), alertó sobre el riesgo de generar situaciones de "dumping laboral" y anticipó que la central obrera avanza hacia una "gran medida nacional" que podría concretarse durante el segundo semestre del año.

El debate de este jueves en el consejo directivo, que sesionará en la sede de Azopardo 802, se divide entre las presiones de los gremios que impulsan el paro general de 36 horas y la cúpula cegetista que va por los paros sectoriales y escalonados.

En el sector mayoritario de la CGT, dialoguista, apuesta a un esquema de protestas por sectores, con paros, asambleas y movilizaciones que se vayan alternando, hasta terminar en una gran medida de fuerza nacional, pero entienden que hoy no hay condiciones para otro paro general.