Rodrigo De Paul le dedicó un romántico mensaje a Tini Stoessel tras la victoria de Argentina: "Con vos es más lindo"

La relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvió a ocupar el centro de la escena durante el Mundial 2026.

Después de atravesar una separación y apostar nuevamente por el amor, la cantante y el futbolista se muestran más unidos que nunca.

En medio del gran presente de la Selección Argentina, una publicación en redes sociales terminó de confirmar el gran momento que atraviesan juntos.

Un festejo especial tras una nueva alegría de la Selección

Luego de la victoria de Argentina por 2-0 frente a Austria, resultado que le permitió al equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzar en la Copa del Mundo, Rodrigo De Paul decidió compartir con sus seguidores un momento muy personal.

A través de una historia publicada en Instagram, el mediocampista mostró una imagen junto a Tini Stoessel y acompañó la postal con una frase que rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos: "Con vos es más lindo".

La publicación no tardó en viralizarse y fue interpretada como una nueva demostración pública del sólido presente sentimental que atraviesa la pareja.

El tierno posteo de Rodrigo De Paul

El regreso de una historia que volvió a conquistar a los fanáticos

La presencia de Tini junto al futbolista durante un Mundial inevitablemente recordó lo ocurrido en Qatar 2022. En aquel entonces, la artista acompañó a De Paul durante gran parte de la competencia y se convirtió en una de las figuras más observadas por los hinchas argentinos.

Tras aquella etapa, ambos decidieron poner una pausa en la relación. Sin embargo, con el paso del tiempo volvieron a encontrarse y apostaron nuevamente al vínculo.

Durante el debut de Argentina en esta Copa del Mundo frente a Argelia, la cantante no fue vista entre los simpatizantes presentes en el estadio. No obstante, su aparición tras el encuentro con Austria disipó cualquier duda y dejó en evidencia que continúa acompañando al campeón del mundo en esta nueva aventura deportiva.

Los preparativos para una boda que genera expectativa

Mientras disfrutan de su presente sentimental, los rumores sobre el casamiento de la pareja continúan creciendo.

Según trascendió en los últimos meses, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel tendrían previsto formalizar su relación con una celebración a gran escala antes de que termine 2026.

La noticia despertó enorme interés tanto en el mundo del espectáculo como en el ámbito deportivo, ya que se trata de dos de las figuras argentinas más populares de la actualidad.

El conflicto que habría surgido en la organización del evento

En el programa LAM, el panelista Pepe Ochoa reveló detalles sobre un supuesto inconveniente que habría aparecido durante la planificación de la boda.

De acuerdo con su versión, inicialmente la fecha elegida era el 26 de diciembre de 2026. Sin embargo, posteriormente la cantante habría decidido adelantar la celebración para el 19 de diciembre, apenas un día después del cuarto aniversario de la consagración argentina en el Mundial de Qatar.

Ese cambio habría generado una superposición de compromisos para la reconocida wedding planner Bárbara Diez, quien ya tendría programado otro casamiento para la misma jornada.

Según explicó Ochoa, la organizadora habría priorizado el evento de la artista y el futbolista, situación que provocó malestar en la otra novia involucrada.

Campanas de boda cada vez más cerca

Aunque la situación mencionada todavía no tendría una resolución definitiva, todo indica que los planes de casamiento siguen avanzando.

Mientras tanto, Rodrigo De Paul continúa enfocado en su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026 y Tini Stoessel lo acompaña en uno de los momentos más importantes de su carrera.

La romántica frase compartida tras el triunfo frente a Austria volvió a demostrar que, más allá de los desafíos profesionales y las exigentes agendas, la pareja atraviesa una etapa de gran cercanía. Y si los planes se mantienen en pie, el amor que hoy celebran en las redes podría encontrar antes de fin de año su capítulo más importante frente al altar.