Volvió la foto de Messi, De Paul y Tapia con el mate antes del partido con Austria

Dos horas antes del partido ante Austria en Dallas, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, volvió a publicar en sus redes la foto que ya es parte del ritual de la Selección argentina: él, Lionel Messi y Rodrigo De Paul compartiendo unos mates con el termo de testigo.

"Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. Vamos Argentina", escribió Tapia junto a la imagen.

Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. ¡Vamos, @Argentina! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/nRYSuo16U5 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 22, 2026

La cábala nació durante la Copa América 2021, en plena pandemia, y desde entonces no se abandonó. La tradición acompañó a la Selección en cada uno de sus títulos del ciclo Scaloni: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La foto llega luego de una semana cargada de tensión para el capitán, sacudida por los rumores sobre la salud de su padre. En lo deportivo, sin embargo, Messi respondió con una actuación destacada en el debut ante Argelia, donde convirtió y fue figura. De Paul, por su parte, aportó la asistencia en el primer gol.

La cábala de Tapia en los Mundiales

Para Tapia, este es su tercer Mundial al frente de la AFA desde que asumió la presidencia en marzo de 2017. En Rusia 2018 la Selección empató 1-1 con Islandia en el debut; en Qatar 2022 cayó 2-1 ante Arabia Saudita en la primera fecha. En ambos casos, el equipo terminó levantando la Copa del Mundo o llegando lejos en el torneo -aunque el maleficio de la primera fecha aún pesa.

Con la cábala del mate renovada, Argentina va por el segundo triunfo en el Grupo J del Mundial 2026.