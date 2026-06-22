Así formaría Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Austria, hoy lunes desde las 14, por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA. Tras una gran actuación con goleada ante Argelia, incluido un triplete de Lionel Messi, Lionel Scaloni en principio realizaría un solo cambio en búsqueda de la clasificación a la siguiente ronda.

La modificación será en el lateral derecho. Nahuel Molina Lucero ingresará desde el inicio por Gonzalo Montiel, que había tenido un problema muscular ante los argelianos, lo que lo hizo perderse un entrenamiento.

Dos de las incógnitas que había con los posibles ingresos de Nicolás González por Thiago Almada y de Julián Álvarez por Lautaro Martínez finalmente no se terminó dando.

La buena noticia pasa por lo que manifestó Scaloni en conferencia de prensa, que tanto Leandro Paredes como Nicolás Tagliafico estarán disponibles para este cotejo, aunque seguramente ocupen un lugar en el banco de suplentes.

La probable formación de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial 2026

Cómo ver en vivo Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El partido entre la Selección Argentina y Austria por el Mundial 2026 será televisado por la TV Pública, Telefe, DSports, Disney + Premium y TyC Sports, mientras que también vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

A qué hora juegan Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 país por país