Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Noruega y Senegal se enfrentan hoy lunes, desde las 21 en el Met Life Stadium de New Jersey, por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el brasileño Wilton Pereira Sampaio, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Bruno Raphael Pires y Bruno Boschilia, mientras que el neozelandés Campbell-Kirk Kawana-Waugh será el cuarto árbitro



La Noruega de Erling Haaland empezó la Copa del Mundo pasando por arriba a Irak por 4 a 1. El androide hizo un doblete, mientras que los tantos restantes los anotaron Leo Östigard y Kristian Thorstvedt.

Senegal hizo lo que pudo, pero cayó 3 a 1 en el debut ante Francia. Liderados ante Sadio Mané, irán por un triunfo que les permita acomodarse en un grupo extremadamente complicado.

Probable formación de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw

Cómo ver en vivo Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

El partido entre Noruega y Senegal por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de TYCSportsPlay, Flow, DGO y Telecentro Play.

A qué hora juegan Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

Argentina: 21.00 horas

Uruguay: 21.00 horas

Brasil: 21.00 horas

Paraguay: 21.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 20.00 horas

Chile: 20.00 horas

Bolivia: 20.00 horas

Venezuela: 20.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 19.00 horas

Colombia: 19.00 horas

Ecuador: 19.00 horas

Perú: 19.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 18.00 horas

México: 17.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 16.00 horas

España: 02.00 horas (miércoles)







