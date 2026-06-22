Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo de Almagro, en una decisión que marca un nuevo golpe deportivo para el club de Boedo y obliga a la dirigencia a iniciar la búsqueda de un nuevo técnico.

Walter Perazzo será el entrenador interino del plantel profesional tras la salida de Álvarez, hasta que la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta defina al reemplazante para afrontar la próxima etapa de la temporada.

La decisión se produjo pocas semanas después de que el técnico había sido respaldado por la nueva estructura del fútbol profesional del club, encabezada por Perazzo, Guillermo Franco y Martín Saric.

Sin embargo, el escenario cambió y el ciclo de Álvarez llegó a su fin debido a diferencias con la cúpula dirigencial por temas futbolísticos.

Este panorama revive el complicado contexto institucional y deportivo que vive San Lorenzo, que atraviesa una etapa de reorganización tras las elecciones del pasado 30 de mayo.