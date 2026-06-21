GRUPO G
En un partido con muchas chances, Bélgica igualó sin goles con Irán en el Mundial 2026
Bégica igualó sin goles con Irán en el Grupo G del Mundial 2026. Los europeos jugaron gran parte del segundo tiempo con uno menos.
No se sacaron diferencias. En un partido con muchas chances, Bélgica igualó sin goles con Irán en Grupo G del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El conjunto europeo jugó gran parte del segundo tiempo con uno menos, ya que a los 67 minutos fue expulsado Nathan Ngoy con roja directa por cortar con falta una ocasión manifiesta de gol.
Con este resultado, Irán se ubica primero y Bélgica segundo con dos puntos cada uno. Nueva Zelanda y Egipto todavía deben jugar su partido.