Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

GRUPO G

En un partido con muchas chances, Bélgica igualó sin goles con Irán en el Mundial 2026

Bégica igualó sin goles con Irán en el Grupo G del Mundial 2026. Los europeos jugaron gran parte del segundo tiempo con uno menos.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

No se sacaron diferencias. En un partido con muchas chances, Bélgica igualó sin goles con Irán en Grupo G del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El conjunto europeo jugó gran parte del segundo tiempo con uno menos, ya que a los 67 minutos fue expulsado Nathan Ngoy con roja directa por cortar con falta una ocasión manifiesta de gol.

Con este resultado, Irán se ubica primero y Bélgica segundo con dos puntos cada uno. Nueva Zelanda y Egipto todavía deben jugar su partido.

EL RESÚMEN DE BÉLGICA VS. IRÁN

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

3
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

Últimas noticias de Bélgica