Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

PICANTE

Ruggeri destruyó a Luis de la Fuente por sus declaraciones sobre Julián Álvarez en pleno Mundial 2026

Oscar Ruggeri no estuvo para nada de acuerdo con el entrenador de España, Luis de la Fuente, quien manifestó que se llevaría a Julián Álvarez para su seleccionado si quisiera.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Oscar Ruggeri es una persona de códigos y es por eso que estalló de furia contra el entrenador de España Luis de la Fuente.

"El Cabezón" , que se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 para ESPN, expresó su disgusto cuando De La Fuente decía que quería tener a Julián Álvarez jugando para la Roja. 

"No puedo creer lo que dijo este señor... de la Fuente. Si yo soy el 9 de España y él me dice que ficha a Julián, me quedo tirado en la cama muerto. Entonces yo me digo, para qué sirvo. Tendría que haber dicho que tenía 26 jugadores elegidos por él", afirmó Ruggeri.

Luis de la Fuente le dio una entrevista a El Partidazo de COPE y cuando le preguntaron qué futbolista de otro país ficharía para España, no lo dudó y senaló al ex Manchester City como su favorito.  

"Julián Álvarez. Me parece fantástico", exclamó. "Para mi idea futbolística, encajaría perfectamente. Sería muy importante", agregó. 

Cuando los periodistas le repreguntaron si lo ponía por encima de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, aclaró: "Son muy buenos, pero Julián encaja perfectamente".

Esta nota habla de:
1
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

Últimas noticias de Oscar Ruggeri