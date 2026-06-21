Ruggeri destruyó a Luis de la Fuente por sus declaraciones sobre Julián Álvarez en pleno Mundial 2026

Oscar Ruggeri es una persona de códigos y es por eso que estalló de furia contra el entrenador de España Luis de la Fuente.



"El Cabezón" , que se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 para ESPN, expresó su disgusto cuando De La Fuente decía que quería tener a Julián Álvarez jugando para la Roja.

"No puedo creer lo que dijo este señor... de la Fuente. Si yo soy el 9 de España y él me dice que ficha a Julián, me quedo tirado en la cama muerto. Entonces yo me digo, para qué sirvo. Tendría que haber dicho que tenía 26 jugadores elegidos por él", afirmó Ruggeri.

Luis de la Fuente le dio una entrevista a El Partidazo de COPE y cuando le preguntaron qué futbolista de otro país ficharía para España, no lo dudó y senaló al ex Manchester City como su favorito.

"Julián Álvarez. Me parece fantástico", exclamó. "Para mi idea futbolística, encajaría perfectamente. Sería muy importante", agregó.

Cuando los periodistas le repreguntaron si lo ponía por encima de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, aclaró: "Son muy buenos, pero Julián encaja perfectamente".