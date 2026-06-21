Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MUNDO MILLO

Duro golpe para River: Lucas Beltrán le dijo que no

River Plate tenía todo arreglando con Fiorentina para quedarse con los servicios de Lucas Beltrán, pero al final el futbolista le manifestó que quiere tener nuevoes desafíos en el mundo europeo.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

En los últimos días se dio a conocer una lista de jugadores que a los que le apunta River Plate para intentar darle un salto de jerarquía al plantel comandado por Eduardo Coudet.

Uno de los nombres que había sonado fuerte es nada menos que Lucas Beltrán, el famoso nueve que tanto le hace falta al Millo, ya que Maximiliano Salas fue declarado prescindible, Facundo Colidio nunca convence y Sebastián Drussi vive lesionado.

Lo llamativo es que la dirigencia encabzada por Stefano Di Carlo había ofrecido 500 mil euros por un préstamo y una opción de compra por 6,7 millones de euros por el 55% del pase y el conjunto italiano había aceptado todas las condiciones.

Lo que faltaba era la determinación que iba a tomar el futbolista, que finalmente rechazó la propuesta de volver a ponerse la camiseta de la banda. La razón es clara, ya que considera que no es su tiempo todavía para volver a la Argentina ya que quiere tener nuevos desafíos en el fútbol europeo.

Esta nota habla de:
1
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

Últimas noticias de Lucas Beltrán