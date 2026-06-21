Duro golpe para River: Lucas Beltrán le dijo que no

En los últimos días se dio a conocer una lista de jugadores que a los que le apunta River Plate para intentar darle un salto de jerarquía al plantel comandado por Eduardo Coudet.

Uno de los nombres que había sonado fuerte es nada menos que Lucas Beltrán, el famoso nueve que tanto le hace falta al Millo, ya que Maximiliano Salas fue declarado prescindible, Facundo Colidio nunca convence y Sebastián Drussi vive lesionado.

Lo llamativo es que la dirigencia encabzada por Stefano Di Carlo había ofrecido 500 mil euros por un préstamo y una opción de compra por 6,7 millones de euros por el 55% del pase y el conjunto italiano había aceptado todas las condiciones.

Lo que faltaba era la determinación que iba a tomar el futbolista, que finalmente rechazó la propuesta de volver a ponerse la camiseta de la banda. La razón es clara, ya que considera que no es su tiempo todavía para volver a la Argentina ya que quiere tener nuevos desafíos en el fútbol europeo.