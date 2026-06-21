Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

SUEÑAN A LO GRANDE

Nueva Zelanda vs. Egipto, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Nueva Zelanda y Egipto juegan un partido picante por el Grupo G del Mundial 2026. Como ambos igualaron en su primera presentación, una victoria los clasifica prácticamente para la siguiente ronda.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Nueva Zelanda y Egipto juegan hoy domingo, desde las 22 en el estadio BC Place de Vancouver, por la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será Omar Mohamed Al Ali de Emiratos Árabes Unidos, mientras que tendrá como asistentes a Mohamed Alhammadi y Taleb Al Marri, en tanto que los peruanos Kevin Ortega y Michael Orue estarán como cuarto y quinto árbitro. Además, Mohammed Khamid estará en el VARShaun Evans y Armando Villareal en el AVAR.

Nueva Zelanda no pasó del empate en el debut con Irán en un duelo emocionante, lo que generó cierta expectativa por lo que pueden dar en el campo de juego. En caso de conseguir un buen resultado, tiene grandes chances de pasar de ronda. 

Egipto, con Mohamed Salah, logró un meritorio empate ante Bélgica y quedó bien perfilado para lo que se viene y lograr meterse en los 16avos de final del torneo más importante de selecciones. 

Probables formaciones de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpeet Singh; Chris Wood. DT: Darren Bazeley

Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan

Cómo ver en vivo Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto por el Mundial 2026 de la FIFA será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, Disney + Premium, DGO y Telecentro Play. 

A qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

  • Argentina: 22.00 horas
  • Uruguay: 22.00 horas
  • Brasil: 22.00 horas
  • Paraguay: 22.00 horas
  • Estados Unidos del Este (ET): 21.00 horas
  • Chile: 21.00 horas
  • Bolivia: 21.00 horas
  • Venezuela: 21.00 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 20.00 horas
  • Colombia: 20.00 horas
  • Ecuador: 20.00 horas
  • Perú: 20.00 horas
  • Estados Unidos de la Montaña (MT): 19.00 horas
  • México: 19.00 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 18.00 horas
  • España: 03.00 horas (martes)
Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

3
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

Últimas noticias de Nueva Zelanda