Nueva Zelanda vs. Egipto, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Nueva Zelanda y Egipto juegan hoy domingo, desde las 22 en el estadio BC Place de Vancouver, por la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será Omar Mohamed Al Ali de Emiratos Árabes Unidos, mientras que tendrá como asistentes a Mohamed Alhammadi y Taleb Al Marri, en tanto que los peruanos Kevin Ortega y Michael Orue estarán como cuarto y quinto árbitro. Además, Mohammed Khamid estará en el VAR y Shaun Evans y Armando Villareal en el AVAR.

Nueva Zelanda no pasó del empate en el debut con Irán en un duelo emocionante, lo que generó cierta expectativa por lo que pueden dar en el campo de juego. En caso de conseguir un buen resultado, tiene grandes chances de pasar de ronda.

Egipto, con Mohamed Salah, logró un meritorio empate ante Bélgica y quedó bien perfilado para lo que se viene y lograr meterse en los 16avos de final del torneo más importante de selecciones.



Probables formaciones de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpeet Singh; Chris Wood. DT: Darren Bazeley

Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan

Cómo ver en vivo Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto por el Mundial 2026 de la FIFA será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, Disney + Premium, DGO y Telecentro Play.

A qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026