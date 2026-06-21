Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Uruguay y Cabo Verde juegan hoy domingo, desde las 19 en el Miami Stadium, por el Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el noruego Espen Eskås, quien estará acompañado por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin; y las estadounidenses Tori Penso y Brooke Mayo serán cuarto y quinta árbitra, respectivamente.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron 1 a 1 ante Arabia Saudita en su debut en la Copa del Mundo, por lo que están obligados a ganarle a su rival de turno para tener chances de llegar a la próxima ronda. Ronald Araujo no estará disponible para este cotejo a pesar de haber mejorado sensiblemente de su problema muscular.



Cabo Verde, que viene de empatar con España en una de las grandes sorpresas de esta edición del Mundial, seguirá con su planteo defensivo y sosteniéndose en las actuaciones de su arquero Vozinha y el central Diney Borges.

Probables formaciones de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Cómo ver en vivo Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.Marcelo BielsaVozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento.Bubista

El partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, lo vas a poder disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.

A qué hora juegan Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Argentina: 19.00 horas

Uruguay: 19.00 horas

Brasil: 19.00 horas

Paraguay: 19.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 18.00 horas

Chile: 18.00 horas

Bolivia: 18.00 horas

Venezuela: 18.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 17.00 horas

Colombia: 17.00 horas

Ecuador: 17.00 horas

Perú: 17.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 16.00 horas

México: 16.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 15.00 horas

España: 00.00 horas