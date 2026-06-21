Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo
Uruguay tiene que ganarle por el Grupo H a una de las sorpresas del Mundial 2026 como lo es Cabo Verde, si quiere soñar con pasar a los 16avos de final.
Uruguay y Cabo Verde juegan hoy domingo, desde las 19 en el Miami Stadium, por el Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el noruego Espen Eskås, quien estará acompañado por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin; y las estadounidenses Tori Penso y Brooke Mayo serán cuarto y quinta árbitra, respectivamente.
Los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron 1 a 1 ante Arabia Saudita en su debut en la Copa del Mundo, por lo que están obligados a ganarle a su rival de turno para tener chances de llegar a la próxima ronda. Ronald Araujo no estará disponible para este cotejo a pesar de haber mejorado sensiblemente de su problema muscular.
Cabo Verde, que viene de empatar con España en una de las grandes sorpresas de esta edición del Mundial, seguirá con su planteo defensivo y sosteniéndose en las actuaciones de su arquero Vozinha y el central Diney Borges.
Probables formaciones de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista
Cómo ver en vivo Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
El partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, lo vas a poder disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.
A qué hora juegan Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
- Argentina: 19.00 horas
- Uruguay: 19.00 horas
- Brasil: 19.00 horas
- Paraguay: 19.00 horas
- Estados Unidos del Este (ET): 18.00 horas
- Chile: 18.00 horas
- Bolivia: 18.00 horas
- Venezuela: 18.00 horas
- Estados Unidos del Central (CT): 17.00 horas
- Colombia: 17.00 horas
- Ecuador: 17.00 horas
- Perú: 17.00 horas
- Estados Unidos de la Montaña (MT): 16.00 horas
- México: 16.00 horas
- Estados Unidos del Pacífico (PT): 15.00 horas
- España: 00.00 horas