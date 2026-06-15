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PARTIDO CLAVE

Arabia Saudita vs. Uruguay, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La Uruguay de Marcelo Bielsa abre su participación en el Grupo H del Mundial 2026 ante Arabia Saudita, que ya sorprendió a la Selección Argentina en Qatar 2022.

Juan Riera
Juan Riera
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Arabia Saudita y Uruguay juegan hoy, desde las 19 en el Miami Stadium, por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani, quien será asistido por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni y el canadiense Drew Fischer como cuarto árbitro y Marco di Bello estará a cargo del VAR.

Los Halcones Verdes, comandados por Georgios Donis desde no hace mucho, viene de golear en un amistoso a Puerto Rico por 3 a 0 y de empatar sin goles contra Senegal

Los charrúas de Marcelo Bielsa, vienen de igualar ante Inglaterra 1 a 1 en un duelo preparatorio y de no poderle meter un gol a Argelia, en un duelo que finalizó 0 a 0. 

Probables formaciones de Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa

Cómo ver en vivo Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.

A qué hora juegan Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026

  • Argentina, Uruguay: 19:00 hs
  • Chile: 18:00 hs
  • Colombia, Perú, Ecuador: 17:00 hs
  • México: 16:00 hs
  • España: 00:00 hs (del martes 16 de junio)
  • Estados Unidos (Miami / Este): 18:00 hs
  • Arabia Saudita: 02:00 hs (del martes 16 de junio) 

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