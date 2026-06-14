Sobre el final, Japón se lo empató a Países Bajos en el Mundial 2026

Hubo sorpresa. Países Bajos y Japón empataron 2 a 2, en Dallas, por la primera fecha del Grupo F del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Después de un primer tiempo prácticamente sin emociones, los europeos estuvieron en ventaja en dos oportunidades en el complemento por medio de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville.

El equipo asiático llegó al primer gol de la igualdad por medio de Keito Nakamura y sobre el final Daichi Kamada sentenció el empate con un agónico tanto de cabeza.

Los goles de Países Bajos vs. Japón en el Mundial 2026