GRUPO F
Sobre el final, Japón se lo empató a Países Bajos en el Mundial 2026
Japón y Países Bajos igualaron 2 a 2 por la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo asiático lo empató sobre el final.
Hubo sorpresa. Países Bajos y Japón empataron 2 a 2, en Dallas, por la primera fecha del Grupo F del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Después de un primer tiempo prácticamente sin emociones, los europeos estuvieron en ventaja en dos oportunidades en el complemento por medio de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville.
El equipo asiático llegó al primer gol de la igualdad por medio de Keito Nakamura y sobre el final Daichi Kamada sentenció el empate con un agónico tanto de cabeza.