GRUPO E
Alemania tuvo un susto pero goleó 7 a 1 a Curazao en el Mundial 2026
Alemania sufrió el gol del empate parcial de Curazao en la fase de grupos del Mundial 2026, pero terminó goleando 7 a 1.
Alemania arrancó ganando de forma arrasadora en el grupo E del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Con una tremenda goleada 7-1 sobre Curazao, la selección germana dejó en una anécdota el empate parcial de los caribeños, que lograron mantener el 1-1 durante poco más de 15 minutos.
Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (doblete), Musiala, Brown y Undav fueron los tantos para el ganador; Comenencia fue el autor de la histórica igualdad transitoria.