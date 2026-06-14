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GRUPO E

Alemania tuvo un susto pero goleó 7 a 1 a Curazao en el Mundial 2026

Alemania sufrió el gol del empate parcial de Curazao en la fase de grupos del Mundial 2026, pero terminó goleando 7 a 1.

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Alemania arrancó ganando de forma arrasadora en el grupo E del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. 

Con una tremenda goleada 7-1 sobre Curazao, la selección germana dejó en una anécdota el empate parcial de los caribeños, que lograron mantener el 1-1 durante poco más de 15 minutos. 

Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (doblete), Musiala, Brown y Undav fueron los tantos para el ganador; Comenencia fue el autor de la histórica igualdad transitoria.

Los goles de Alemania vs. Curazao en el Mundial 2026

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