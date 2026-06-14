La Copa de la inclusión: dos directivos de la FIFA entre las 26 figuras LGBTQ+ más influyentes del fútbol mundial

La FIFA volvió a quedar en el centro de una conversación global sobre inclusión y representación en el fútbol. En la nueva edición del listado "Soccer Power 26" elaborado por Outsports, un sitio web estadounidense de noticias deportivas que se ocupa de temas y personalidades LGBTQ en el deporte amateur y profesional, dos de sus directivos fueron incluidos entre las figuras LGBTQ+ más influyentes del deporte mundial, Jill Ellis y Bryan Swanson.

Ellis, actual Chief Football Officer de la FIFA, es una de las figuras más influyentes del fútbol femenino a nivel mundial. Su carrera incluye dos títulos consecutivos en la Copa del Mundo femenina con Estados Unidos y un rol clave en el desarrollo global de la disciplina.

Swanson, Director de Relaciones con los Medios de la FIFA, llegó a la entidad tras una extensa trayectoria en el periodismo deportivo internacional. Su incorporación marcó una de las transiciones más visibles desde los medios hacia la gestión institucional dentro del fútbol.

Ambos casos reflejan la consolidación de perfiles con trayectorias diversas en posiciones de liderazgo dentro de la estructura del máximo organismo del fútbol mundial. En ese marco, su inclusión en la nómina refuerza el rol de la FIFA en espacios que reconocen influencia más allá del campo de juego, con impacto en la evolución cultural del fútbol a nivel global.

Antecedentes

La selección de "Soccer Power 26" reúne a 26 personalidades del fútbol mundial destacadas por su influencia y su aporte a la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en el deporte, en un reconocimiento que incluye a dos altos directivos de la FIFA y refuerza el rol del organismo en debates vinculados a la diversidad y la inclusión dentro del fútbol.

El informe difundido, se enmarca en un contexto en el que la FIFA consolida su rol como actor central en materia de diversidad, inclusión y representación dentro del fútbol mundial, y en el marco de la flamante Copa que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.