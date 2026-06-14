"Fue una carrera positiva", destacó Franco Colapinto tras finalizar octavo en el circuito de Montmeló

Franco Colapinto cerró un fin de semana con un balance sumamente positivo en el Gran Premio de Barcelona. Tras cruzar la bandera a cuadros en el octavo lugar y sumar cuatro puntos valiosos para el campeonato, el piloto argentino se mostró muy conforme con el rendimiento general en el circuito de Montmeló.

Con este resultado, la estructura logró meter a sus dos monoplazas dentro de la zona puntuable.

Al finalizar la competencia, el joven oriundo de Pilar expresó su satisfacción por el desempeño mostrado en la pista catalana: "Sumamos puntos los dos autos, así que es un día muy positivo", remarcó el bonaerense, quien además agregó: "Creo que igualmente fue una carrera positiva y, dentro de todo, obviamente contentos con la performance del equipo".

Estrategia de equipo y complicaciones en pista

Durante la vuelta 20, la escudería le ordenó a Franco Colapinto ceder la posición a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

A pesar de haber mostrado cierta frustración inicial a través de la radio, el piloto analizó la situación con calma tras bajarse del auto: "No sé, fue una decisión del equipo, obvio que no, ellos tienen una, pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica".

El desarrollo de la segunda mitad de la carrera se tornó complejo para el piloto argentino debido a las neutralizaciones y el tráfico.

"Obviamente, mala suerte con el virtual safety car que vino después de muchas banderas azules y dejar pasar muchos autos", detalló sobre los factores externos que afectaron su ritmo en el tramo final del circuito de Barcelona.

Elogios al triunfo de Ferrari

El piloto de Alpine también se refirió al desenlace de la carrera y al triunfo de Lewis Hamilton, quien alcanzó su primera victoria con la escudería Ferrari. Colapinto calificó el acontecimiento como un hecho trascendental para el automovilismo mundial.

"Es una locura, está llorando, se emocionó. Creo que seguramente habrá emocionado a muchos, creo que es un día histórico para el deporte y para la Fórmula 1", manifestó el pilarense.

En sintonía con su admiración hacia el séptuple campeón del mundo, concluyó: "Que Lewis haya hecho subir al podio a Ferrari, la marca con más historia, y siendo el piloto con los mejores números de la historia, el ídolo de muchos... es un día que muchos celebrarán". El argentino ya se enfoca en la próxima fecha que se disputará en Austria.