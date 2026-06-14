Mundial 2026: las cinco dudas que tiene Scaloni para armar el 11 titular ante Argelia

El tiempo apremia y Lionel Scaloni lo sabe. Es momento de empezar a tomar decisiones de cara al debut mundialista y resolver las incógnitas que todavía tiene el cuerpo técnico, no porque falte claridad en las ideas del entrenador, sino porque varios jugadores del plantel aún no llegan al 100% para ser titulares en un Mundial.

La práctica del sábado en el Compass Mineral Center comenzó media hora más tarde de lo previsto: cerca de las 9.30 de la mañana sonaron las alarmas en el búnker argentino en Kansas City por una tormenta eléctrica que obligó a suspender momentáneamente la actividad. Pero después de la tormenta llegó la calma, y Scaloni pudo verificar que cada vez tiene menos jugadores en el consultorio: el único ausente para el debut es Nicolás Tagliafico.

Con 25 futbolistas a disposición tras la llegada de Marcos Senesi, el ideal que maneja el cuerpo técnico no coincide del todo con el equipo que se presentará el martes ante Argelia. En sus 8 años y 96 partidos de ciclo, Scaloni nunca fue dado a los experimentos, y aunque en estos 13 días probó distintos sistemas tácticos -incluida una línea de tres con Otamendi, Cuti Romero y Lisandro Martínez, con Giuliano Simeone y Nico González por las bandas-, todo indica que volverá al clásico 4-3-3 con la mayor cantidad de titulares habituales posible.

Las dudas en la defensa

En el lateral derecho, la idea es que arranque Nahuel Molina, aunque no sumó minutos en los amistosos pero ya entrena a la par del plantel desde hace una semana. Si el ex Boca no llega en óptimas condiciones, la alternativa es Gonzalo Montiel, que también viene de una lesión muscular pero ya disputó 20 minutos ante Islandia.

En el centro de la defensa, Scaloni tiene "un lindo problema": los tres centrales están en gran nivel y deberá dejar a uno en el banco, con Cuti Romero como el que llega con menos ritmo tras su lesión. No se descarta tampoco que jueguen Cuti, Otamendi y que Lisandro Martínez termine de central. Para el lateral izquierdo, todo apunta a que Facundo Medina ocupará el lugar de Tagliafico.

El mediocampo asegurado y la pelea en la ofensiva

Del medio hacia adelante hay mayor certeza: el trío que fue titular en Qatar -Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister- repetirá como motor del equipo, dejando a Leandro Paredes en el banco pese a su buen nivel.

Arriba, Messi jugará su partido bicentenario con la Selección, mientras que Thiago Almada tendrá la difícil tarea de ocupar el lugar que dejó Ángel Di María. La gran duda sigue siendo el centrodelantero: el titular para el cuerpo técnico es Julián Álvarez, aunque el ex Manchester City no sumó minutos en los amistosos y repartió su estadía en Kansas entre la puesta a punto física y trabajos con el kinesiólogo. Esto no lo descarta del debut, pero Lautaro Martínez llega en mejor forma y sueña con que este sea su Mundial.

Todavía quedan dos prácticas más en las que el entrenador hará los últimos testeos físicos y futbolísticos para definir el 11 que intentará empezar a defender la corona conseguida en Lusail.