Alemania pierde a Lennart Karl para el Mundial 2026: los detalles

La Selección de Alemania recibió una dura noticia a pocos días del inicio del Mundial 2026 de la FIFA. Lennart Karl, una de las mayores promesas del fútbol alemán y reciente figura emergente del Bayern Múnich, quedó descartado para la Copa del Mundo tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo durante un entrenamiento en Chicago.

El mediocampista ofensivo de 18 años había encendido las alarmas el viernes al abandonar la práctica antes de tiempo y ser sometido a estudios médicos. Horas después, los exámenes confirmaron una lesión de suficiente gravedad como para impedir su participación en el torneo.

Qué lesión sufrió Lennart Karl y por qué se pierde el Mundial 2026

La lesión se produjo durante uno de los últimos entrenamientos de Alemania antes del amistoso ante Estados Unidos. Aunque inicialmente el cuerpo técnico evitó adelantar un diagnóstico, el entrenador Julian Nagelsmann reconoció que la situación era preocupante.

"No pinta bien", había señalado el técnico alemán en conferencia de prensa, a la espera de los resultados médicos.

Finalmente, la federación confirmó que Karl no estará en condiciones de disputar el Mundial, lo que representa un golpe importante para el seleccionado germano y para el propio futbolista, que atravesaba el mejor momento de su carrera.

Quién reemplazará a Lennart Karl en Alemania

Tras confirmarse la baja, Nagelsmann decidió convocar a Assan Ouedraogo para ocupar el lugar vacante en la lista mundialista.

El entrenador deberá reconfigurar parte de su estructura ofensiva, ya que Karl se había ganado un lugar por su capacidad de desequilibrio, velocidad y creatividad en los metros finales.

La temporada que convirtió a Karl en una de las revelaciones de Alemania

Lennart Karl llegaba al Mundial 2026 después de una temporada de gran crecimiento en el Bayern Múnich. Su irrupción en el primer equipo lo posicionó como una de las principales promesas del recambio generacional alemán y como una de las apuestas de Nagelsmann para el futuro inmediato de la selección.

La lesión frena momentáneamente una progresión que había despertado grandes expectativas tanto en Alemania como en Europa.

Cuándo debuta Alemania en el Mundial 2026

El seleccionado alemán iniciará su participación en el Mundial el próximo 14 de junio frente a Curazao, en un encuentro correspondiente al Grupo E.

Posteriormente enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador, con el objetivo de avanzar a la fase eliminatoria y dejar atrás las decepcionantes eliminaciones en primera ronda sufridas en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.