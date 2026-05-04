Dos muertos tras un atropello múltiple en el centro de Leipzig

Al menos dos personas fallecieron este lunes luego de que un vehículo irrumpiera a gran velocidad en una zona peatonal de Leipzig, Alemania.

El incidente ocurrió en la concurrida Grimmaische Strasse, donde un automóvil modelo Volkswagen SUV impactó contra un grupo de transeúntes, dejando además un saldo de dos heridos de gravedad y varios lesionados de diversa consideración.

Operativo y detención

Tras el impacto, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en el casco histórico de la ciudad. Las autoridades confirmaron que el conductor del vehículo fue detenido de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Según informaron fuentes policiales, la situación se encuentra bajo control y "ya no existe peligro para la población", aunque el perímetro de la Grimmaische Strasse continúa cerrado para permitir las pericias correspondientes.

Hipótesis bajo investigación

La policía local y los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y recolectar testimonios. Hasta el momento, los investigadores no han determinado si el hecho fue un acto intencional, un episodio criminal o un accidente vial.

Respecto a la magnitud de la tragedia, medios locales reportaron escenas de extrema tensión y caos en el momento del atropello.

Si bien trascendieron versiones sobre un presunto ataque con arma blanca vinculado al suceso, los voceros oficiales aclararon que esa información "aún no fue confirmada oficialmente".