Una figura de Alemania se lesionó de manera insólita y no estará en el Mundial 2026

Faltan menos de dos meses para el Mundial 2026 y las alarmas respecto a las lesiones de los futbolistas se pueden prender en cualquier momento. Eso le acaba de suceder a Alemania.

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Tanto es así que este miércoles un futbolista clave confirmó que sufrió una grave molestia que no lo dejará estar con Die Mannschaft en la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Serge Gnabry, quien en las últimas horas se rompió el aductor del muslo derecho y podría estar afuera de las canchas entre dos y tres meses.

El delantero de Bayern Múnich comunicó la noticia con un sentido posteo en redes sociales donde aseguró que la ilusión de competir en la cita mundialista "se ha terminado".

"Estos últimos días han sido difíciles de digerir. El Bayern tiene todavía mucho por disputar esta temporada después de haber asegurado un nuevo título de la Bundesliga este fin de semana. Respecto al sueño del Mundial con Alemania, eso desgraciadamente se ha terminado", expuso en su cuenta de Instagram.

Además, agregó que alentará a sus compañeros: "Como el resto del país, animaré a los chicos desde casa. Ahora me toca concentrarme en la recuperación para volver en la pretemporada".

Lo curioso es que Vincent Kompany, su entrenador en el club bávaro, informó que el futbolista de 30 años tuvo la complicación mientras pateaba penales en una práctica.

"Fue realmente muy, muy desafortunado y nos pilló a todos por sorpresa. Le deseamos lo mejor. Serge ha hecho muchísimo por nosotros esta temporada", lamentó.

La ausencia de Gnabry complica los planes del DT del combinado germano, Julian Nagelsmann, debido a que deberá buscarle reemplazo a un titular indiscutido.

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Cabe recordar que Alemania integrará el Grupo E de la competencia junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, a quienes se medirá el domingo 14, sábado 20 y jueves 25 de junio, respectivamente.