Javier Milei conversó por teléfono con el canciller alemán Friedrich Merz

Tras los intentos por dar vuelta la página de las internas en La Libertad Avanza, el presidente de la Nación, Javier Milei, se mantuvo activo este viernes con varias audiencias en la Casa Rosada. Una fue por teléfono, con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien supo ser muy crítico de su modelo económico antes de ganar las elecciones.

"Está arruinando ese país", aseguró dos años atrás el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) cuando la oposición le sugirió en campaña que en Alemania había que aplicar el mismo cambio drástico de ajuste, desregulación y motosierra de Milei. No comparte la política de fuerte apertura comercial y tildó de "experimento peligroso" al libertario.

Merz no reiteró las críticas. El líder de La Libertad Avanza mantuvo así la llamada larga distancia desde su despacho de la Casa Rosada acompañado por el traductor oficial, Walter Carlos Kerr.

Javier Milei, con varias audiencias en la Casa Rosada

En su despacho Milei recibió más temprano al empresario y filántropo inglés, Maurice Ostro, quien luego cruzó al ministerio de Economía para una charla con Luis Caputo.

El Presidente continuó su agenda con las autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales. Y, en otro turno, recibió a congresistas de los Estados Unidos en su despacho de la Casa Rosada.

La comitiva de mayoría republicanos la integran seis miembros de la Cámara de Representantes estadounidense. Según información brindada por Presidencia a cronica.com.ar participaron Mario Díaz-Balart (partido republicano por el estado de Florida); Enrique Cuellar (demócrata por Texas); Andrew Harris (republicano por Maryland); Chuck Edwards (republicano por Carolina del Norte); David Rouzer (republicano por Carolina del Norte); Jay Obernolte (republicano por California).

Además, Milei recibió al médico del Capitolio, Brian Monahan. También participarán Susan Adams, directora del personal del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados (NSRP) de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Y Erin Kolodjeski, secretaria de la minoría y directora del personal del mismo organismo.